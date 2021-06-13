شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: تعزيز الاستقرار أولوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غرد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر «تويتر»: «نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً جيداً عن توجهات الإمارات في العقد المقبل. وتأتي عضوية الإمارات في مجلس الأمن منصة رفيعة لما يمكن أن يقدمه وطني ضمن آليات النظام الدولي، والتوجهات والخطوات الإيجابية التي ستعبّر عن أولويات المرحلة».

وأضاف: «أولويات الإمارات في العقد المقبل هي الإمارات وبناء الجسور وتعزيز الاستقرار والسلام، مرحلة ملامحها تعزيز الاقتصاد والتنافسية والتنمية بِبُعْدَيها الاقتصادي والاجتماعي، مرحلة نحفّز فيها الأدوات الدبلوماسية والاستثمارية والتشريعية. الإمارات بلد الخير والنجاح أمام إشراقات جديدة آتية».