شكرا لقرائتكم خبر عن حاول فتح بابها عنوة.. راكب يهدد بإسقاط طائرة أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: وكالات

أُجبرت طائرة كانت متوجّهة من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى أتلانتا على تغيير مسارها، الجمعة، للقيام بهبوط اضطراري، عندما هاجم أحد الركاب مضيفين، وهدد بإسقاطها، بعدما حاول فتح بابها عنوة، متسبباً في لحظات من الرعب للمسافرين، وفق ما أفادت به السلطات.

وقالت تقارير إعلامية إن اضطرابات وقعت في طائرة رحلة «دلتا 1730» ، حينما دخل أحد الركاب في سجال مع المضيفين، مكرراً أنه «سيسقط الطائرة». وطلب الطيار من «جميع الرجال القادرين جسدياً» المساعدة، خصوصاً عندما حاول المسافر اقتحام قمرة القيادة وفتح باب الطائرة، بعدما طلب من الركاب ارتداء أقنعة الأوكسجين.

وسارع أشخاص بينهم طيار خارج أوقات عمله، للمساعدة في السيطرة على الراكب، وهو أمر نجحوا فيه بعد عراك عنيف، تم تصويره بالفيديو جزئياً، وفق الشرطة.

وتم تحويل مسار الرحلة إلى أوكلاهوما، حيث ألقت الشرطة القبض على المشتبه فيه وتم تعريفه بأنه موظف في شركة «دلتا» خارج أوقات عمله يبلغ 20 عاماً، وفق ما أفادت به تقارير.

وبعدما اشتكى من آلام في الصدر، وأظهر مؤشرات على ما ذكرت الشرطة أنها مشاكل نفسية، نقل المشتبه فيه إلى المستشفى.

ولم تسجّل أي إصابات أخرى. ولم يتضح بعد دافعه. وشكرت «دلتا» في بيان الركاب، وأفراد الطاقم الذين «ساعدوا في اعتقال راكب خارج عن السيطرة».

وفتّشت الشرطة الطائرة قبل السماح للرحلة باستكمال مسارها، فيما يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً في المسألة.

ووقعت الحادثة في وقت ازدادت الحوادث المرتبطة بـ«ركاب خارجين عن السيطرة» بشكل كبير، وتثير معظمها خلافات بشأن وضع الكمامات.وتأتي الواقعة تزامناً مع إعلان إدارة أمن النقل الأمريكية أن عناصرها أجروا عمليات تفتيش شملت أكثر من مليوني راكب في المطارات، وهو أعلى عدد منذ ما قبل بدء أزمة كوفيد ـ 19.

وكشفت بيانات هيئة الطيران الفيدرالية أن الحوادث المرتبطة بـ«ركاب خارجين عن السيطرة» التي وقعت على متن الرحلات ازدادت العام الجاري في ظل ارتفاع مستوى التوتر في أوساط السكان، بينما أخذت مسألة وضع الكمامات بعداً سياسياً.

وأطلقت الوكالة 394 إجراء قانونياً رسمياً في ما يتعلق بقضايا مرتبطة بـ«ركاب خارجين عن السيطرة» حتى 25 مايو/أيار من العام الجاري، وهي وتيرة أعلى بكثير من 183 إجراء لعام 2020 بأكمله، وفق موقعها.