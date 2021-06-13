قوات سوريا الديمقراطية تنفي استهداف مركز مدينة عفرين

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ)

نفى مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) فرهاد شامي ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول قيام قوات قسد باستهداف مركز مدينة عفرين مساء السبت.

وقال شامي في بيان: "إننا في قوّات سوريا الديمقراطية نؤكد على أنه ليس لدينا أيّ تواجد في تلك المناطق، وندعوا كافة وسائل الإعلام إلى الإلتزام بالمصداقية في نشر الأخبار التي تخصّ قواتنا".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء السبت أن وحداتها استهدفت مواقع تنظيم وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني (ي ب ك/بي كا كا) عقب "هجومه الدنيء" على مدينة عفرين السورية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن ما وصفتهم بالإرهابيين بمنطقة "تل رفعت" قصفوا برشقات مدفعية وصاروخية مشفى الشفاء في مدينة "عفرين" التابعة لمحافظة حلب شمالي سورية.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة عدد كبير، فيما تم استهداف مواقع تنظيم "ي ب ك" على الفور عقب الهجوم.

وذكرت الوزارة أنه "تم إبلاغ روسيا بهجوم (ي ب ك) الدنيء الذي استهدف المدنيين الأبرياء بشكل مباشر".

واستطردت الوزارة "يجب أن يعلم الإرهابيون -أعداء الإنسانية- أنهم سيدفعون بالمثل ثمن هذه الهجمات".

وفي وقت السبت، أعلنت ولاية هطاي التركية، مقتل 13 مدنيا وإصابة 27 آخرين جراء استهداف تنظيم "ي ب ك" بصواريخ جراد وقذائف مدفعية، مستشفى بمدينة "عفرين".

وأكدت في بيان، أن الجهات الأمنية المحلية التي تقدم خدمات استشارية بالتنسيق مع ولاية هطاي، أطلقت بالتنسيق مع الجهات القضائية تحقيقا حول الهجوم.

وفي مارس 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك" ،الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.