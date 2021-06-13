إنقاذ 179 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أمس، إنقاذ 179 مهاجراً غير شرعي كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورقين مطاطيين.

وتمكن الزورق «العنقاء3» بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال من إنقاذ 119 مهاجراً من جنسيات مختلفة، فيما تمكن أمن القاعدة من إنقاذ 60 مهاجراً من جنسيات أفريقية وآسيوية، وفق ما نشر الناطق ​على صفحته بموقع «فيسبوك». وقال الناطق، إن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع عملية رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أمس، إنقاذ 179 مهاجراً غير شرعي كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورقين مطاطيين.

وتمكن الزورق «العنقاء3» بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال من إنقاذ 119 مهاجراً من جنسيات مختلفة، فيما تمكن أمن القاعدة من إنقاذ 60 مهاجراً من جنسيات أفريقية وآسيوية، وفق ما نشر الناطق ​على صفحته بموقع «فيسبوك».

وقال الناطق، إن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع عملية رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.