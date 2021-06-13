«طالبان» تسيطر على مناطق جديدة في أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

سيطر مسلحو حركة «طالبان» على منطقتين جديدتين في أفغانستان، طبقاً لما أكده مسؤولون أمس.

وفي إقليم «جور»، غرب البلاد، سيطر المسلحون على منطقة «تولاك» بعد اشتباكات مع قوات حكومية، طبقاً لما أكده ثلاثة مشرعين، يمثلون الإقليم في البرلمان.

وقال النائب، كرم الدين رضا زاده: إن أكثر من 12 عضواً من القوات الموالية للحكومة، قتلوا، بينما أُصيب آخرون في الاشتباكات.

واستسلم حاكم المنطقة، مع طاقم العاملين لديه، للمسلحين، صباح أمس، طبقاً لما قاله رضا زاده.

وفي إقليم «بلخ»، شمال البلاد، سيطر مقاتلو «طالبان» على منطقة «زارا» بعد إجبار أفراد من القوات الحكومية على إخلاء مركز المنطقة، طبقاً لما ذكره مسؤولان محليان.

وشهد المسلحون سلسلة من المكاسب في البلاد مؤخراً.

ومنذ بدء الانسحاب الرسمي لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «ناتو» في أفغانستان في الأول من مايو الماضي، سقطت 17 منطقة على الأقل في أيدي حركة «طالبان».

إلى ذلك، قتل 7 مدنيين على الأقل، في أعقاب تفجيرين منفصلين في العاصمة كابول، طبقا لما ذكره مسؤولو أمن أمس.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن 6 أشخاص آخرين أصيبوا في انفجارين متتاليين للألغام، استهدفا سيارتي «فان» صغيرتين في الجزء الغربي من المدينة.

وتنفذ حركة «طالبان» وتنظيم «داعش» بشكل منتظم، مثل تلك التفجيرات في أفغانستان، التي تواجه فترة من عدم اليقين وانعدام الأمن بشكل كبير، مع انسحاب القوات الدولية.

وفي سياق متصل، كررت حركة «طالبان» أمس، دعوتها إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من أفغانستان بعد الموعد النهائي لخروج القوات الأميركية في 11 سبتمبر.

وقالت الحركة في بيان «كل شبر من الأراضي الأفغانية، أمن المطارات، التمثيليات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية يجب أن يوضع تحت مسؤولية الأفغان».

وفي تعليق على معلومات صحافية، أكدت «طالبان» أن «وجود أي قوات أجنبية، أمر غير مقبول للشعب الأفغاني».