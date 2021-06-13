وسط ترحيب روسي.. أذربيجان تسلم أرمينيا أسرى مقابل خرائط ألغام في ناغورني قره باغ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يونيو - 2021 11:58 مساءً

أطلقت أذربيجان السبت 15 اسير حرب ارمنيا كانوا قد احتجزوا خلال النزاع العسكري العام الماضي بشأن منطقة ناغورني قره باغ، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في باكو.

وقالت الوزارة إنه بموجب الاتفاق الذي توسط فيه رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي، زودت يريفان باكو خرائط لحقول ألغام في منطقة النزاع.

يشار إلى أن القتال بين أذربيجان وأرمينيا اندلع حول ناغورني قره باغ المتنازع عليها في ايلول 2020، وأودى بستة آلاف شخص على مدى ستة أسابيع.

وانتهت الحرب في تشرين الثاني بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية وتنازل يريفان عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها لعقود.

كما شكرت باكو وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومساعده للشؤون الأوروبية فيليب ريكر ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والرئاسة السويدية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على دورهم في المفاوضات.

وقال مكتب غاريباشفيلي في بيان إن “الجنود الأسرى الأرمن تم نقلهم من أذربيجان الى جورجيا ومن ثم الى أرمينيا”.

وافاد دبلوماسي أوروبي أن ميشال ساهم في التوسط في هذه “المبادرة الانسانية المتبادلة” قبل اعلانها، معتبرا انها “خطوة اولى نحو اعادة بناء الثقة، وهو جهد يدعمه الاتحاد الأوروبي بالكامل”.

ورحبت روسيا التي نشرت قوات في ناغورني قرة باغ بالخطوة.

ورأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام انها “أنباء رائعة طال انتظارها، نحن نرحب بخطوات كهذه”.