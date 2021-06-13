انفجار داخل منجم في كولومبيا يوقع عدداً من القتلى والجرحى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

لقي تسعة عمال مناجم على الأقل مصرعهم وأنقذ ثلاثة آخرون إثر انفجار داخل منجم فحم في سوشا بوسط كولومبيا وفق ما أعلن الرئيس إيفان دوكي.

وقال دوكي على تويتر “قلوبنا مع عائلات عمال المناجم التسعة الذين لقوا حتفهم في انفجار منجم للفحم في سوشا”، ومع “الثلاثة الذين أنقذتهم منظمات الإغاثة ويجري علاجهم في مستشفى المنطقة”.

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت في حصيلة أولية الجمعة مقتل شخصين، فيما حوصر سبعة آخرون داخل المنجم.

وقالت الوكالة الوطنية للمناجم إن الحادث نجم عن تراكم غاز الميثان وغبار الفحم في منجم ديامانتي 5.