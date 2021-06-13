محمد الفلاح - سابقة تاريخية.. الكشف عن موعد نتائج انتخابات الجزائر

الأحد 13 يونيو 2021

في إعلان مفاجئ للجميع، أعلنت الهيئة المشرفة على انتخابات الجزائر عن أن نتائج الانتخابات لن يتم إعلانها غدا الأحد.



وفي تصريح للتلفزيون الحكومي، رد محمد شرفي رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات على سؤال متعلق بموعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، قائلا: "لا تنتظروا الإعلان عن نتائج الانتخابات غدا الأحد".

وتوقع "شرفي" أن يتم الكشف عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في غضون 4 أو 5 أيام.

وهذه سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات بالجزائر، إذ يشمل نظام الانتخابات بالجزائر إجراءها بيوم واحد، يليها مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع عمليات فرز الأصوات، ومن ثم وضع النتائج في محاضر رسمية.

وفي مساء اليوم التالي لعملية الفرز يتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات بمؤتمر صحفي، وبعد 4 أيام يقوم المجلس الدستوري بإعلان النتائج النهائية بعد دراسته الطعون المقدمة من الأحزاب والمرشحين.

واستبعد مراقبون "إحداث الإخوان" مفاجأة في الانتخابات التشريعية، فيما توقع خبراء جزائريون عدم تمكن أي تيار سياسي أو المستقلين من الحصول على الأغلبية البرلمانية ما يمكنهم من تشكيل الحكومة.

كما رجحوا في السياق أن تشكل "أغلبية رئاسية" من الأحزاب والنواب المقربين من الرئاسة أو ممن يرغبون في الانضمام إلى الحكومة، وهو ما يعني تشكيل الرئيس عبد المجيد تبون حكومته بتعيين "وزير أول".

وانطلقت عمليات الفرز في جميع محافظات الجزائر الـ58 عبر 12 ألف و236 مركزا بينها 43 مركزا بالخارج، و62 ألف و108 مكتباً، من بينها 356 مكتباً متنقلا لتصويت البدو الرحل، و139 مكتب اقتراع خصصت للجالية بالمهجر.