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كورونا يتفشى سريعاً في موسكو.. وعطلة أسبوع لأجل كبحه

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، عطلة عن العمل لمدة أسبوع لكبح انتشار "كوفيد 19" في العاصمة الروسية.
وبحسب سلطات العاصمة الروسية، فإن هذه العطلة جرى منحها في مواجهة زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

وقال سوبيانين في بيان "لا يمكننا التصدي لهذا الوضع" في موسكو حيث سجلت 6701 إصابة جديدة بكورونا السبت.


وأضاف المسؤول الروسي "لوقف ارتفاع معدلات الإصابة والحفاظ على أرواح الناس وقعت مرسوما" يقضي بأسبوع عطلة من 12 إلى 20 يونيو".

وتشير البيانات الصحية في روسيا إلى أن عدد الإصابات الحالية بفيروس كورونا المستجد هو الأعلى منذ ثلاثة أشهر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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