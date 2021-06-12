شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو إلى وضع إستراتيجية موحدة لمكافحة عمل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا البرلمان العربي إلى وضع إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة عمل الأطفال في العالم العربي؛ لحمايتهم من المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها والتي فاقمت منها جائحة فيروس كورونا التي لا يزال يعاني العالم أجمع من تداعياتها المختلفة.

وشدد البرلمان في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال على ضرورة أن تكون هذه الإستراتيجية متكاملة من جميع الجوانب، بحيث تأخذ هذه المشكلات المختلفة بعين الاعتبار، بالنظر إلى أن مشكلة عمل الأطفال ترتبط بالعديد من المشكلات الأخرى، ومنها الفقر والتسرُّب من التعليم، واستغلال الأطفال من قبل عصابات الجريمة المنظمة وخاصة الاتجار بالبشر.

وأوضح أن الدراسة الإقليمية المهمَّة التي أعدتها جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والمجلس العربي للطفولة والتنمية في هذا الشأن تحت عنوان (عمل الأطفال في الدول العربية)، واعتمادها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يمكن أن تشكل نواة جادة للبدء في إعداد هذه الإستراتيجية المنشودة، وذلك لتنسيق وتوحيد جهود الدول العربية في مكافحة هذه الظاهرة.