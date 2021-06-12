الشرطة الأميركية: إصابة 13 فـي إطلاق نار بوسط مدينة أوستن

واشنطن ـ رويترز: قالت الشرطة الأميركية إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا في واقعة إطلاق نار بوسط مدينة أوستن بولاية تكساس في ساعة مبكرة من أمس.

وقال قائد شرطة أوستن بالإنابة جوزيف تشاكون في بيان إن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

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