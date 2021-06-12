صلاة موحدة في جامع 'أبو حنيفة النعمان' شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وفداً من مدينة الكاظمية زار مساء اليوم الاعظمية وتحديداً جامع ابو حنيفة النعمان وقاموا باداء مع اهالي الاعظمية صلاة موحدة".

وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، بانتشار قوات حفظ القانون ضمن مقتربات جامع "ابو حنيفة النعمان" تحسباً من انطلاق تظاهرة تطالب باغلاق الجامع تم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي.

