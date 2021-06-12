الجيش المصري يعين متحدثا عسكريا جديدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، مساء السبت، قرارا بتعيين متحدث عسكري رسمي جديد، خلفا للعميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان، إن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، صدق على تعيين العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، كمتحدث عسكري رسمي للقوات المسلحة، خلفاً للعميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي.



والعقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية المصرية، وماجستير علوم عسكرية من كلية القادة والأركان ، كما حصل على دبلومة في الدراسات الإستراتيجية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .

وتولى المتحدث العسكري الجديد جميع الوظائف الحتمية بسلاح الإشارة، وعمل في مجال آلية القيادة والسيطرة وتأمين الاتصالات بقوات الدفاع الجوي.

وحصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميداليات: العيد 25 لانتصارات أكتوبر والعيد 50 لثورة يوليو، والعيد 25 لتحرير سيناء، و25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.