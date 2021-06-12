السودان.. ضبط عناصر إخوانية خلال اجتماع سري شرقي الخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت السلطات السودانية، السبت، القبض على عدد من العناصر الإخوانية أثناء مداهمة لاجتماع سري للتنظيم شرقي الخرطوم.

وتمت العملية بموجب إجراءات لجنة تفكيك الإخوان وإزالة التمكين، بعد رصدها لأنشطة عناصر النظام المعزول وتخطيطهم لإثارة الفوضى مستغلين حالة الغضب على زيادة أسعار البنزين.



وقال رئيس لجنة تفكيك الإخوان بالإنابة، عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في تصريح مقتضب لـ"الخليج 365"، إنه "تم توقيف عدد من العناصر ويجري التحقيق معهم الآن".

وأشارت مصادر سودانية مطلعة لـ"الخليج 365" إلى أن لجنة التمكين مصحوبة بقوات نظامية، داهمت اجتماعا إخوانيا في إحدى البنايات بضاحية المنشية شرقي الخرطوم، وأوقفت 9 عناصر من المشاركين في الاجتماع.

ونبهت المصادر إلى أن بعض المشاركين في الاجتماع، أقر بانتمائه للتنظيم المعزول، وآخرين أنكروا وتم إخضاعهم لتحقيقات بواسطة الشرطة توطئة لتدوين بلاغات في مواجهتهم.

وكانت حكومة ولاية الخرطوم اتهمت خلال بيان في وقت سابق السبت، فلول النظام المعزول بتدبير أعمال تخريب وفوضى مستغلين مظاهرات في بعض أنحاء العاصمة ضد زيادة سعر الوقود.

يشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الذراع السياسية للإخوان تم حله بموجب قانون التفكيك وحظره من ممارسة أي نشاط سياسي طوال فترة الحكم الانتقالي في السودان.