مصر.. زلزال يضرب جنوب الجيزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وسائل إعلام مصرية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر سجلت، السبت، هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر في منطقة الجيزة.



وأضافت: وقعت الهزة الأرضية جنوب الجيزة في تمام الساعة الرابعة وعشرة دقائق، بقوة 2 درجة على مقياس ريختر، ووفقا للمحطة لم يرد للمعهد أي بلاغات تفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سجلت السبت هزة أرضية صغيرة بقوة 2 على مقياس ريختر في منطقة جنوب الجيزة في الساعة الرابعة وعشر دقائق.