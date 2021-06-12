شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات ليبية ـ تركية حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت مساء أمس السبت، جلسة مباحثات ليبية تركية برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تناولت تبادل وجهات النظر، والتنسيق بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، فيما أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أهمية مؤتمر «برلين 2» لليبيا، باعتباره فرصة لتقييم ما تم إنجازه، مؤكداً أن نتائجه ستكون مهمة جداً للوصول إلى انتخابات آخر العام الجاري، في حين وصف المبعوث الخاص والسفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، الوضع في ليبيا بالواعد.

وحضر الجلسة عن الجانب الليبي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، ورئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد، وآمر منطقة طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وعن الجانب التركي وزيرا الدفاع والداخلية خلوصي أكار وسليمان صويلو، ورئيس الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة «إبراهيم قالن.

أوغلو: قواتنا في طرابلس ليست أجنبية

واعتبر أوغلو الذي بدأ أمس زيارة إلى ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى، أن قوات بلاده في ليبيا «ليست قوات أجنبية». وأكد أن قوات بلاده قامت بنشاطات عسكرية وتدريبية واستشارية في البلاد.

كما أضاف أن بلاده وليبيا «تربطهما علاقات تاريخية منذ 500 عام»، في إشارة إلى فترة الاحتلال العثماني للدول العربية.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أهمية مؤتمر «برلين 2» لليبيا، باعتباره فرصة لتقييم ما تم إنجازه، مؤكداً أن نتائجه ستكون مهمة جداً للوصول إلى انتخابات آخر العام الجاري.

وأشاد اللافي في تصريح ، في ختام زيارته إلى الجزائر، والتي دامت يومين، بتجربة الجزائر في المصالحة الوطنية، مؤكداً أنها التجربة الأقرب إلى ليبيا لنجاح ملف المصالحة الوطنية.

في الأثناء، وصف المبعوث الخاص والسفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، الوضع في ليبيا بالواعد، على عكس ما كان عليه الحال قبل عام.

وأوضح نورلاند في تصريحات، أمس، أن وقف إطلاق النار ما زال سارياً، وهناك عملية سياسية نشطة جارية تجلت في منتدى الحوار السياسي الليبي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، ومع ذلك، فإن الوضع هش؛ حيث لا يزال الآلاف من المقاتلين الأجانب في البلاد، ويتعين اتخاذ قرارات حاسمة من أجل وضع الأساس الدستوري والتشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر، وفقاً لخريطة الطريق .

وأكد أن الأغلبية من الليبيين يريدون إجراء انتخابات، ويريدون رؤية المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية يغادرون بلادهم، مشيراً إلى أن القادة الليبيين في ظل حكومة الوحدة قد اتخذوا بالفعل خطوات نحو تحقيق هذه الرؤية، مضيفاً أن الليبيين لا يزالون يواجهون مشاكل ملحّة تحتاج إلى معالجة، بما في ذلك نقص الكهرباء، ووباء «كورونا»، وإتاحة السيولة المالية.

خطوة أساسية

وأكد أن «رحيل القوات الأجنبية خطوة أساسية لاستعادة سيادة ليبيا»، كاشفاً عن خطوات «ستتخذها واشنطن مع شركائها، ويمكن أن تؤدي إلى اتخاذ خطوات تدريجية ومتبادلة لرحيل هذه القوات».

قال نورلاند، إنه «لا ينبغي استخدامها «أي القوات الأجنبية» كذريعة لتأخير الانتخابات».(وكالات)