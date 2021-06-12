شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تسلم أرمينيا 15 أسيراً مقابل خرائط ألغام في ناجورني قره باغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو - أ ف ب

سلمت أذربيجان، السبت، 15 أسير حرب أرمينياً إلى يريفان، بعدما كانوا احتجزوا خلال النزاع العسكري العام الماضي، بشأن منطقة ناجورني قره باغ، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في باكو.

وقالت الوزارة، إنه بموجب الاتفاق الذي توسط فيه رئيس وزراء جورجيا إيراكلي جاريباشفيلي، زودت يريفان باكو خرائط لحقول ألغام في منطقة النزاع.

وأوضحت أن «أذربيجان سلمت أرمينيا 15 معتقلاً أرمينياً، مقابل خرائط 97 ألف لغم مضاد للدبابات والأفراد في منطقة أغدام»، التي تنازلت أرمينيا عنها لباكو.

وشكرت باكو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومساعده للشؤون الأوروبية فيليب ريكر، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والرئاسة السويدية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على دورهم في المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان للصحفيين: «إخوتنا عادوا إلى عائلاتهم بفضل جهود رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي، إضافة إلى شريكينا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي». وأوضح أنه تم في وقت سابق تزويد أذربيجان بخرائط الألغام، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال مكتب جاريباشفيلي في بيان، إن «الجنود الأسرى الأرمن تم نقلهم من أذربيجان إلى جورجيا ومن ثم إلى أرمينيا».

وأفاد دبلوماسي أوروبي أن ميشال ساهم في التوسط في هذه «المبادرة الإنسانية المتبادلة» قبل إعلانها، معتبراً أنها «خطوة أولى نحو إعادة بناء الثقة، وهو جهد يدعمه الاتحاد الأوروبي بالكامل». ورحبت روسيا التي نشرت قوات في ناجورني قرة باغ بالخطوة.

واندلع القتال بين أذربيجان وأرمينيا حول ناجورني قره باغ المتنازع عليها في سبتمبر/ أيلول 2020، وأودى بستة آلاف شخص على مدى ستة أسابيع. وانتهت الحرب في نوفمبر/ تشرين الثاني بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية وتنازل يريفان عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها لعقود. وتعدّ ناجورني قره باغ الجبلية من أكثر المناطق التي تحتوي على ألغام مضادة للأفراد والآليات.