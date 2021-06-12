التميز منهجٌ..

رحلة التميز التي أرى اليوم الكثيرين يسابقون فيها، هي رحلة عمر، وليست محطة أو فترة زمنية معينة، فهي تبدأ منذ أن تتعلم الأبجدية والتعرف إلى العالم الذي يتعدى حدود بيتك وأسرتك، ذلك الحد الذي يطلق لفكرك العنان بالتحرر، والانطلاق لأبعاد كبيرة تتجاوز حدود المستحيل، لتتعلم كيف تحول الصعب المستحيل لإنجازٍ، واقعٍ ملموس.

التميز نهج ومنهجية، تخطيط وصبر واستمرارية تنبثق منك كفرد، يتعلم مع الوقت نفسه وماهية إمكانياته وقدراته، ومن ثم يبدأ في تعلم محيطه وما يجري حوله، فيختار من كل ذلك أول خطوة في دربه الذي يبدأ بالتعلم، والتفقه في ثقافة المعرفة التي تتجاوز أيضاً حدود المدرسة والجامعة، لتصبح بشمولية أكبر كل ما يمر بك من مواقف، أفراد، تجارب وانفتاح على كل العالم، والتشرب من الكل في حالة من اتزان، ووعي مدرك لما يجب أن تعرفه، وما يجب أن تعرفه وتتجاوزه، وما يمكن أن يغير حياتك..!

في الحياة الوظيفية، هناك أحياناً صعوبات تتجاوز حدود مكتبك، ومحيطك، تستنزفك لربما، وقد توردك درب الحزن والاكتئاب إن صح تعبيري، فهل هذا جزء من التميز؟، أقولها لك بثقة، نعم، إن كنت تعلمت أدوات الخروج فهي خطوة وقفزة مهمة لك، لتحلل، لتتعلم، تبحث وتسأل، وتغوص في أعماقك؛ حتى تخرج ما فيها، وتنقب عن قدرات خفية كامنة فيك، قدرات ستنفجر معلمة إياك أنك أكبر من حدود ما تظن، وأن لديك طاقات ستقودك لعالم كبير، يعيش فيه الناجحون الفرحون المتفردون.

تعلم بنفسك، ولنفسك أولاً كيف تتميز كشخص، مثقف واعٍ متمكن من المعرفة الذاتية والجمعية التي تفتح لك بوابات في المستقبل، تعلم أن تكون لك خبرات تنصب فيك من خلال شبكة خبراء تتمحور حولك في دوائر وتخصصات مختلفة، فتزيد من دائرتك المعرفية وقدراتك التفاوضية، ومهارتك القيادية، ووصولك لأبعد مما رسمت لنفسك بمسافات كبيرة؛ لأنك أضفت معارف لنفسك فأصبحت المعرفة التكاملية هي دربك، وهي قدرتك على المنافسة على أن تكون موازياً لغيرك، لا تظن يوماً أن التفوق في الفردية أو الانطواء على النفس ومحاربة دخول الآخرين مجرى فلكك، بل هي القدرة على أن تحقق التناغم بين كل الأشياء، بين العقول، والزمن والمكان، بين الاختلاف والثقافات المختلفة والمعارف المتشعبة، فتصبح لك حالة من التفرد فيمن نسميهم: دائرة المعرفة.

التميز نهج مستمر، متجدد ومتغير، مع كل ما يصير حولنا، وندرك، فلتكن مطلعاً، قارئاً ومحتوياً، مرناً في التحول وفي خوض حياة أخرى تخالف كل خططك، جازفْ، أقدمْ، جربْ وتنفسْ، كن صاحب بصمة تمتد لأعوام طويلة ليس فترة وتتلاشى. التميز هو الاستمرار والانتقال من قمة لقمة، وكل قمة هي تحديك لنفسك.

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