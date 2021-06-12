نشرة الحوادث المسائية.. ضبط وإحضار الشيخين "حسان" و"يعقوب" وجريمة بسبب "كلب" بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ما قصة ضبط وإحضار الشيخين "حسان" و"يعقوب" في قضية "داعش إمبابة"؟

كشف المحامي خالد المصري، دفاع متهمين اثنين في قضية "خلية داعش إمبابة" كواليس طلب شهادة الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وعقوبة تغريمهما ألف جنيه لتخلفهما عن الحضور.

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4 أغسطس.. استئناف أحمد فلوكس على حبسه سنة بتهمة سب وقذف ياسمين عزت

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 4 أغسطس المقبل، لنظر استئناف الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه لمدة سنة بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في

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جريمة بسبب كلب.. مقتل شخص وإصابة اثنين في الهرم

قُتل شخص وأصيب اثنان آخران في مشاجرة بين طرفين بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة.

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وزير الداخلية يستقبل نظيره بجمهورية القمر

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية محمد داود وزير داخلية جمهورية القُمر المتحدة الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة.

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حرقته حيا.. تجديد حبس المتهمة بقتل والدها ببولاق الدكرور

جدد قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، حبس المتهمة بقتل والدها حرقا، بعد تعديه عليها جنسياً ببولاق الدكرور بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

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الحماية المدنية توضح.. كواليس نقل مريض وزنه 270 كيلو إلى المستشفى

زحام وأصوات دعاء ومحاولات للمساعدة جرت أمام منزل أحد المواطنين في منطقة شبرا الخيمة بينما ينهمك رجال الحماية المدنية في سعيهم لنقله إلى أقرب مستشفى رغم وزنه الذي يصل إلى 270 كيلو حتى يمكن إنقاذه من أزمة قلبية ألمت به، واقعة إنسانية تكللت بالنجاح يروي كواليسها لمصراوي العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية.

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حيثيات براءة "شفيق" بقضية "فساد الطيران": لا دليل على إهدار المال العام

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، حيثيات حكمها ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".

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بان كي مون: حان الوقت لتطوير الفقه القضائي لتحسين عالمنا

قال بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، إنه حان الوقت لإعادة التفكير في أهمية تطوير الفقة القضائي لتحسين عالمنا والنهوض به.

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رئيس الدستورية: الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية في القاهرة "لحظة تاريخية"

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم العليا والدستورية الأفريقية ينعقد للعام الخامس على التوالي في القاهرة "لحظة تاريخية"، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لوضعه الاجتماع تحت رعايته ما أعطى دفعة قوية للاجتماع.

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حكم نهائي بإضافة الحافز الرياضي لطلاب الثانوية الأبطال رياضيًا

قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون في الطعن رقم 63130 لسنة 62 ق عليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من المجلس الأعلى للجامعات، وألزمته المصروفات، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى لصالح الأبطال الرياضيين من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

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