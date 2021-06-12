شارع الأميرة فوزية.. هبوط أرضي في شبرا الخيمة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد شارع الأميرة فوزية في شبرا البلد بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية، اليوم السبت، وقوع هبوط أرضي، وانتقلت الأجهزة المعنية، وجرى فرض طوق أمني حول الهبوط لحين إصلاحه.

تلقى حي غرب شبرا الخيمة بلاغا بوقوع هبوط في شارع الأميرة فوزية، وانتقل رئيس حي غرب شبرا الخيمة، اللواء سامي علام، ومعه المتابعة والإشغالات والصرف الصحي إلى موقع الهبوط، وجرى الاستعانة بمعدات الحي في نقل كميات الرمال لردم الحفرة والتعامل مع الهبوط بما لا يؤثر على حركة السير في الشارع والمنطقة.

وتجري اللجنة المكلفة بالمعاينة والمشكلة من الحي، أعمالها لمعرفة أسباب الهبوط ومعالجته، كما تقوم شركات المرافق (الكهرباء والغاز والتليفونات والمياه والصرف الصحي والحماية المدنية) بعملها، وكلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رئيس الحي بعرض تقرير كامل عن الهبوط وأسبابه.