التعليم في 24 ساعة| موعد إعلان نتيجة إعدادية القاهرة.. وأرقام جلوس طلاب الثانوية ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي:

- الثانوية العامة.. التعليم تكشف عدد اللجان والطلاب المتقدمين للامتحانات

- نتيجة الإعدادية.. "تعليم القاهرة" تكشف موعد انتهاء التصحيح وإعلان الأوائل

- لطلاب الإعدادية بنين وبنات.. تعرف على مدرسة "أي-تك" للتكنولوجيا التطبيقية

- طريقتان وتغيير الموعد.. تفاصيل حصول طلاب الثانوية العامة على أرقام