إعتقال نحو 500 شخصٍ على خلفيّة أحداث إقتحام الكونغرس الأمريكي

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الأمريكية أمس الخميس، أنها إعتقلت نحو 500 شخص في إطار التحقيق حول أحداث إقتحام مجمع الكابيتول في واشنطن الذي يحتضن مقر الكونغرس، يوم 6 جانفي الماضي.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفديرالي "FBI"، كريستوفر راي خلال جلسة إستماع في لجنة الشؤون القانونية لمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي "لقد إعتقلنا حوالي 500 شخص متورط في هذه الأحداث، وهذا العدد سيزداد".

وشدد راي على أن أحداث 6 جانفي مثلت تهديدا لأعضاء الكونغرس الأمريكي بل للبلاد كلها، لكن لا يمكن ملاحقة أي شخص قضائيا بسبب إيديولوجيته وآرائه السياسية، حيث يجب أن يتم ذلك فقط لإرتباك جرائم.

وإقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب يوم 6 جانفي، مقر الكونغرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، في حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم متظاهر قتل برصاص قوات الأمن ورجل شرطة و3 أشخاص آخرين فارقوا الحياة بسبب "حالات طوارئ طبية".

وعلى خلفية هذه التطورات، أطلق الديمقراطيون في مجلس النواب عملية ثانية لعزل ترامب مع إتهامه بالتحريض على العنف، لكنها لم تنجح بسبب موقف أعضاء مجلس النواب.

المصدر: "تاس" + وكالات