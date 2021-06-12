غضب شعبي يواجه بالرصاص في كولومبيا

جزر فوضى
وفي الأسبوع الأول سقط 18 قتيلا في كالي. وقالت هيئة «المدافع عن الشعب» العامة لحماية حقوق الإنسان، إن الشرطة تورطت في ثمان من عمليات القتل هذه، بينما تحدثت الشرطة نفسها عن سقوط قتيل و17 جريحا في صفوفها. وعندما بدأ إطلاق النار من كل مكان، نشرت الحكومة الجيش لدعم الشرطة، التي واجهت إدانات عديدة أمام لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، بعد زيارة لكولومبيا من السادس إلى العاشر من يونيو. وعلى الرغم من تسجيلات الفيديو، التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها سيارات الدفع الرباعي الراقية، التي أطلق منها الرصاص، لم تسجل الشرطة أي شكوى.
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