المجلس الإسلامي يدعم الحريري

حذّر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان من المس بصلاحيات المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، مؤكّداً رفضه لذلك ولأي سعي لخلق أعراف جديدة فيما يتعلق بالدستور أو باتفاق الطائف. وعقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة في دار الفتوى، بحسب بيان صادر عنه، برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبحضور الحريري. وحمّل المجلس «مسؤولية التأخير في التأليف إلى من يحاول أن يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته». وأكّد المجلس على «دعم المكلف بالتشكيل وصلاحياته ضمن إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني». وتوقف المجلس أمام ظاهرة خطرة تتمثل «في استمرار التدهور السريع وبوتيرة شبه يومية تشمل مجالات الحياة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والسياسية كافة».



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