ودفع المهاجرون أكثر من عشرة آلاف يورو (12100 دولار) لكل منهم، مقابل العبور. ولم يكن لديهم أي فرصة للبقاء على قيد الحياة، طبقا لخبراء، مع ارتفاع درجة الحرارة في الحاوية المغلقة إلى 40 درجة مئوية. وحكم على زعيمي عصابة التهريب بالسجن 27 و20 عاما، بينما حكم على سائق الشاحنة بالسجن 13 عاما وأربعة أشهر والرجل الرابع بالسجن 18 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال أحد المتهمين في حادثة وفاة مهاجري الفيتنام في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.