اعتقال أحد المتهمين في حادثة وفاة مهاجري الفيتنام في بريطانيا

ذكرت الشرطة الإيطالية أنها اعتقلت مشتبها به آخر في مدينة ميلانو، فيما يتعلق بوفاة 39 مهاجرا في شاحنة في بريطانيا في عام 2019. وأضافت الشرطة أنه يزعم أن المشتبه به الروماني، 28 عاما، كان يملك الشاحنة، التي تم استخدامها لنقل المهاجرين الفيتناميين إلى بريطانيا. ويذكر أنه في أواخر أكتوبر 2019، تم العثور على 39 جثة في شاحنة تبريد في بلدة «اسيكس» بالقرب من لندن. ومن المحتمل أنه تم تهريب الرجال الفيتناميين الـ31 والنساء الثماني إلى البلاد بهذه الطريقة. وكانت سفينة قد نقلت سابقا الحاوية من بلجيكا إلى بريطانيا. والروماني، الذي تم اعتقاله السبت، مطلوب، بموجب مذكرة توقيف دولية. ويشتبه أنه عضو في عصابة تهريب ويمكن أن يواجه السجن 14 عاما، بسبب المساعدة والتحريض على عملية الهجرة غير الشرعية.

ودفع المهاجرون أكثر من عشرة آلاف يورو (12100 دولار) لكل منهم، مقابل العبور. ولم يكن لديهم أي فرصة للبقاء على قيد الحياة، طبقا لخبراء، مع ارتفاع درجة الحرارة في الحاوية المغلقة إلى 40 درجة مئوية. وحكم على زعيمي عصابة التهريب بالسجن 27 و20 عاما، بينما حكم على سائق الشاحنة بالسجن 13 عاما وأربعة أشهر والرجل الرابع بالسجن 18 عاما.