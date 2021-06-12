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سياسي يمني: الكرة الآن في ملعب طرفي اتفاق الرياض

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علق السياسي اليمني مصطفى نعمان على تصريحات السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بأن المملكة تعمل مع تحالف دعم الشرعية في اليمن باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه، قائلا إن "السفير السعودي ألقى الكرة في ملعب طرفي الاتفاق عسى أن يثبتا حرصهما على مصلحة الناس قبل الالتفات إلى مصالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية".

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، أن "الرسالة واضحة بأنه بدون تنازلات حقيقية جادة لا يمكن الخروج من المستنقع بغية الوصول الى مشاورات لانهاء الحرب".

وكان آل جابر قد أكد في وقت سابق: "نعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها، لرفع معاناة الشعب الشقيق واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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