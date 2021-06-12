جونسون يهدد بوقف بروتوكول بريكست

اختلف رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن المملكة المتحدة قد تعلق أجزاء من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إذا لم يتم حل الخلاف حول القواعد التجارية للبضائع التي يتم شحنها إلى أيرلندا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج. وقال جونسون إن «بريطانيا يمكن أن تتصرف من جانب واحد ما لم يوافق التكتل على حل وسط عندما تنتهي فترة السماح الحالية المتعلقة بالتجارة في المنطقة في 30 يونيو.. إذا لم يتم العثور على حل عملي لتسهيل تدفق البضائع، فإن المملكة المتحدة ستفعل كل ما يتطلبه الأمر».

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» عن جونسون قوله على هامش قمة مجموعة السبع التي يستضيفها: «أعتقد أنه إذا استمر تطبيق البروتوكول بهذه الطريقة، فمن الواضح أننا لن نتردد في الاستناد للمادة 16».