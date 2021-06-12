وزير الأوقاف اليمني: إجراءات السعودية حيال الحج سليمة وضرورية

رحب وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، محمد بن عيضة شبيبة، بقرار المملكة العربية السعودية ، تنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة، للراغبين في أداء مناسك الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع، من استمرار جائحة فيروس كورونا

وقال إن صحة الإنسان وحياته من الضرورات الخمس، والحفاظ عليها من مسؤوليات ولي الأمر، وعبادة الحج جعلها الله للمستطيع فقط، ومع انتشار فيروس كورونا تتعذر الاستطاعة على الكثير، سلامة لحياتهم وحفاظا عليهم من هذا المرض المتصاعد والمتحور.

وأضاف: ديننا يسر ولا حرج فيه ولا مشقة وقال الله تعالى: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»، وقال في آية أخرى «ما جعل عليكم في الدين من حرج»، وأيضا قال تعالى «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، واقتصار الحج على من هم داخل المملكة من المواطنين والمقيمين، وبأعداد قليلة، هو من أجل الحد من انتشار هذا المرض، ويعد من الخطوات الإجرائية السليمة والضرورية، التي تشكر عليها حكومة المملكة الشقيقة، التي دائما تولي الحاج والمعتمر كامل الرعاية والإحاطة.