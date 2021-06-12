بوتين يعلق على قمته المرتقبة مع بايدن

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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القمة الأولى المرتقبة التي تجمعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع المقبلف في سويسرا.

وقال بوتين، إنه يأمل أن يكون نظيره الأميركي أقلّ انفعالاً وتسرعاً في خطواته من سلفه دونالد ترامب.وأضاف بوتين، في مقابلة مع محطة «أن بي سي نيوز» الأميركيّة، أن العلاقات مع الولايات المتحدة «تدهورت إلى أبعد حد في السنوت الأخيرة»، لكنه توقع أن يتمكن من العمل مع جو بايدن.

وقال بوتين، في المقابلة «لديّ أمل كبير بأنه، نعم ستكون هناك إيجابيات وبعض السلبيات، لكن ألا تكون هناك أيّ تحرّكات انفعالية من جانب الرئيس الأميركي الحالي»، حسب ترجمة للمقابلة نشرتها «ان بي سي نيوز».

وأضاف أن دونالد ترامب «رجل استثنائي وموهوب (...) وشخصيته لافتة. قد تحبه أو لا تحبه، لكنه لم يكن ينتمي إلى النظام المؤسساتي الأميركي». وتابع «حتى الآن، ما زلت أعتقد أن الرئيس السابق ترامب شخص رائع وإلا لما أصبح رئيساً».

أما بايدن، فقد قال بوتين، إنه «مختلف جذرياً عن ترامب لأن الرئيس بايدن رجل محترف، أمضى الجزء الأكبر من حياته البالغة في السياسة».

وسيعرض بايدن على الأرجح، خلال القمة التي ستعقد في 16 يونيو الجاري في ختام الجولة الأوروبية للرئيس الأميركي، العديد من الشكاوى الأميركية حيال فلاديمير بوتين بما في ذلك الشكوك في تدخل روسي في الانتخابات الأميركية وهجمات إلكترونية.

ومن أوكرانيا إلى بيلاروس ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية، يُتوقّع أن تكون المناقشات بين الرئيسين صعبة.

وعند سؤاله على وصف بايدن له بأنه «قاتل» بعد سلسلة اغتيالات استهدف أحدها المعارض الروسي بوريس نيمتسوف، ضحك بوتين.

وقال «خلال فترة ولايتي، اعتدت هجمات من كل الزوايا ومن جميع الجهات تحت كل أنواع الذرائع والأسباب ومن مختلف العيارات ودرجات العنف ولم يفاجئني شيء من ذلك».

وأضاف أن مثل هذا الخطاب «جزء من الثقافة السياسية الأميركية، حيث يعتبر طبيعياً ولكن ليس هنا... إنه لا يعتبر طبيعياً هنا».