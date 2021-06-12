الأرجنتين ترخص للقاح أحادي الجرعة ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - وافقت هيئة تنظيم الأدوية في الأرجنتين على استخدام لقاح أحادي الجرعة مضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووفق إشعار نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، منحت الإدارة الوطنية للأدوية والتكنولوجيا الطبية في الأرجنتين موافقة «طارئة» للقاح «كونفيديسيا» المضاد لمرض كوفيد-19 الذي طوره المختبر الصيني «كانسينو بيولوجيكس».كانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الجمعة، أن الحكومة الأرجنتينية تمضي قدما في المفاوضات مع مختبر «كانسينو» لشراء 5,4 مليون جرعة من كونفيديسيا، «بحسب توافرها».

لا يتطلب اللقاح التجميد ويمكن تخزينه في درجات حرارة تصل إلى 8 درجات مئوية، ما يسهل نقله واستعماله.

وتلقى حوالى 25 بالمئة من إجمالي 45 مليون أرجنتيني جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي.

وسجلت الأرجنتين أكثر من 84 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا من بين أكثر من أربعة ملايين إصابة.