فرنسا تحقق إنجازاً كبيراً في التطعيم ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم السبت، تحقيق إنجاز كبير في إطار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال كاستيكس إنه تم اليوم السبت تجاوز عتبة الـ 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، داعيا إلى «كسب المعركة ضد الفيروس».وكتب كاستيكس على تويتر «الهدف تحقق. شكرا لجميع المستنفرين من أجل التطعيم». وكان تحقيق هدف الـ30 مليونا متوقعا الثلاثاء المقبل.

وأكدت السلطات الصحية أن التحسن في الوضع الصحي في فرنسا ورفع القيود تدريجياً في الحياة اليومية ينبغي ألا يترافق مع تخفيف الحذر.

وبالتالي، سيتم إجراء عمليات تطعيم مستهدفة في نهاية هذا الأسبوع في منطقة «الألزاس»، وفق ما أعلنت السبت وكالة الصحة الإقليمية التابعة لمنطقة «غران إيست» بعد اكتشاف «مجموعة مصابين بنسخة دلتا المتحورّة (الهندية)» في الكلية العليا للفنون في ران في ستراسبورغ. وقد تم إغلاق الكلية.

وسيتمكن الفرنسيون من الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع لأول مرة منذ نهاية أكتوبر، مع إعادة فتح المساحات الداخلية في المطاعم والصالات الرياضية وحمامات السباحة. كما أصبح حظر التجول اعتبارا من الساعة 23,00.

وأعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا مساء الجمعة تلقي 29,831,488 شخصاً جرعة واحدة على الأقل (56,8 % من عدد السكان البالغين) وتطعيم أكثر من 15,4 مليونًا بالكامل، أي خمس عدد السكان.

ورغم وتيرة التطعيم، حذر البعض من احتمال انخفاض الإقبال مع اقتراب فصل الصيف، إذ إن مستوى التغطية ليس كافياً في حال استأنف الوباء نشاطه.

ويواصل الوباء تراجعه مع وجود 2163 مريضاً في قسم العناية المركزة الجمعة، في أدنى مستوى منذ 19 أكتوبر الماضي.

وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى ما دون 5 آلاف خلال الأسبوع الماضي.