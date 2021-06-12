سوريا.. قصف صاروخي استهدف مشفى في "عفرين" يودي بحياة 16 شخصا



ارتفع عدد القتلى جراء سقوط قذائف صاروخية، السبت، في عفرين شمالي سوريا إلى 16 قتيلا فيما تبقى الحصيلة مرشحة لارتفاع بسبب العدد الكبير من الجرحى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



وأوضح المرصد أن غالبية الضحايا من المدنيين سقطوا في استهداف مستشفى الشفاء في المدينة، ومن بينهم طبيب و3 نساء من الطاقم الطبي.



وأضاف المرصد أن الجرحى نقلوا وبعضهم في حالات خطيرة إلى مناطق أخرى كمشافي اعزاز شمالي حلب.



وقال المرصد إن القصف الصاروخي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام شمالي حلب، على مستشفى الشفاء والاتستراد الجديد ومنطقة وطريق معراته وأماكن أخرى في المدينة.



وبلغت حصيلة القصف المكثف على المدينة قبيل مغيب شمس، السبت، أكثر من 26 جريحا بينهم نساء وأطفال، وفق المرصد.



ونقل المرصد أنه على صعيد متصل، قصفت القوات التركية بشكل مكثف وعنيف كل من قرى ابين واقبيه صوغانكه ووحشية وحربل ومحيط تل رفعت وسد الشهباء، وأماكن أخرى في منطقة الشهباء وناحية شيراوا ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية، ردا على الهجوم الذي استهدف عفرين، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.



وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.





المصدر: وكالات