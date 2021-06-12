فيديو.. زعيم حزب فرنسي يتعرض للرشق بالطحين في باريس

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:10 مساءً - منذ 55 دقيقة

بعد أيام من حادثة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعرض زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي جان لوك ميلونشون لرشق بالطحين، خلال مشاركته بالعاصمة باريس في مسيرة ضد اليمين المتطرف.

وكان ميلونشون يدلي بتصريحات للصحافة، عندما اقترب منه أحد الشبان ورشقه بالطحين، قبل أن توقفه قوات الأمن وتبعده عن المكان، ليتم إطلاق سراحه بعدها، بحسب ما نقل موقع ”BFMTV“.

وقال الشاب المعتدي للصحافة: إن ميلونشون ”لا يؤمن بالحوار“، واصفًا ما قام به بأنه ”بادرة احتجاج، كما يفعل الكثير من الناس“.

ويبدو أن المعتدي من أعضاء اليمين المتطرف، كما يبدو من تدخلاته في مجموعة من الفيديوهات على موقع ”يوتيوب“، حسب ما أورد موقع ”لوباريزيان“.

في حين علّق مرشح الرئاسة السابق جان لوك ميلونشون، وهو يحاول التخلص من الطحين على شعره ووجهه، قائلًا: ”لا بأس لم يحصل شيء ما زلت حيا، إنه مجرد طحين، كان الأمر ليكون أسوأ“.

واعتبر ما حدث ”محاولة لإحراجي وكي أتراجع“، مشيرًا إلى أنه ”إذا حصل لي سوء يوما ما فسيكونون المسؤولين“، دون توضيح من المقصودون بكلامه.



وقبل أيام تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصفع من قبل مواطن فرنسي خلال جولة للرئيس في منطقة جنوبي البلاد، وهو الأمر الذي أدانه ميلونشون، الذي قال: ”لدي الكثير من الأسباب لأكون غاضبا من السيد ماكرون، لكن لا يمكننا تقبل العنف“.

ويقوم المناهضون لأفكار اليمين المتطرف في فرنسا هذه الأيام بمسيرات للحريات شملت أكثر من 140 مدينة وشارك فيها المئات، على هامش الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية المقرر انعقادها في الـ20 والـ27 من شهر تموز/يوليو الجاري.