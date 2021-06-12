‎الشيخة فاطمة: انتخاب الإمارات عضواً بمجلس الأمن تتويج لإنجازات القيادة

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

هنأت رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، دولة الإمارات قيادة وشعباً، بمناسبة انتخاب الدولة عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2022 – 2023.



وقالت الشيخة فاطمة بنت مبارك في تصريح لها بهذه المناسبة، إن "ما تحقق جاء تتويجا لإنجازات الإمارات الدبلوماسية بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات التي جعلت من الإمارات مفخرة ونموذجا للنجاح والتميز والريادة .

وأثنت على جهود وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وفريق عمله الدبلوماسي المتميز، لما قدموه من نموذج دبلوماسي يحتذى في تعزيز العلاقات بين دولتنا الغالية ودول وشعوب العالم الأمر الذي أثمر تعزيز المكانة الدولية والمحورية للإمارات ونجاحها في إبراز دورها في كل ما يتعلق بتحقيق الخير والسلام و التنمية في العالم.

وقالت "أم الإمارات": "لهم منا كل التحية والتقدير والاعتزاز.. فهم خير مثال لنموذج العمل الوطني المخلص.. و كلنا ثقة في قدرة أبناء وبنات الوطن الأوفياء على تشريف الدولة والمحافظة على استدامه إنجازاتها ومكتسباتها".