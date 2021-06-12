لبنان.. 4 وفيات و148 إصابة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في لبنان حتى اليوم السبت، إلى 542 ألفاً و523 بعد تسجيل 148 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7 آلاف و 794 بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، من بينها 134 من بين المقيمين و 14 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 542 ألفاً و523 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 7 آلاف و 794 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغت نسبة الذين تلقوا اللقاح حتى اليوم 24.3% من سكان لبنان.