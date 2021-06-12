شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاتان و183 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزرة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل وفاتين و183 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و349 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأكدت الوزارة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية - في فلسطين أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في نابلس و حالة أخرى في قطاع غزة ما يرفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 3792 وفاة.

وذكرت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.