المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة يشيد بقرار السعودية إقامة شعائر الحج وفق شروط خاصة للوقاية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بجهود وزارة الحج و العمرة في المملكة العربية السعودية لتسهيل استضافة ضيوف الرحمن و التي تضمنت تسهيل إجراءات قدوم الحجاج إلى الحرمين الشريفين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فضلا عن ترتيبات مشددة للحفاظ على سلامة الحجاج من فيروس "كورونا".



و أكد الدكتور علي راشد النعيمي أن القرارات التي اتخذتها المملكة باقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين في المملكة، عبرت عن حكمة القيادة السعودية التي راعت عدم تعطيل فريضة الحج مع الحرص في الوقت ذاته على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في خدمة الحجاج والحفاظ على سلامتهم.

و أشار المجلس إلى التطور اللافت الذي اعتمدته المملكة العربية السعودية لاستمرار وإتمام شعائر الحج وسط جائحة كورونا، من خلال استحداث وزارة الحج والعمرة نموذج الحج الآمن الذي يرتكز على التقنيات الحديثة، ورقمنة الإجراءات لضمان خدمة متميزة لضيوف الرحمن مع إجراءات وقائية عالية المستوى.

و أكد أن قرار المملكة إقامة الحج هذا العام بعدد محدود قرار صائب يستند على معايير الفقه الإسلامي، ويتسق مع مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس.