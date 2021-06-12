شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غدا اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدأ غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة /95/ للجنة الدائمة للإعلام العربي في إطار الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب ومكتبه التنفيذي المقررة يومي ‏15 و16 يونيو الجاري.



وأوضح مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور فوزي الغويل في تصريح له اليوم ، أن اللجنة ستناقش على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 15 بندًا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في مجال الإعلام.