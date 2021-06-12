شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غدا اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدأ غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة /95/ للجنة الدائمة للإعلام العربي في إطار الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب ومكتبه التنفيذي المقررة يومي 15 و16 يونيو الجاري.
وأوضح مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور فوزي الغويل في تصريح له اليوم ، أن اللجنة ستناقش على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 15 بندًا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في مجال الإعلام.