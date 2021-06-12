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وفاتان و183 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين

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محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

أعلنت وزرة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل وفاتين و183 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و349 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأكدت الوزارة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية - في فلسطين أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في نابلس و حالة أخرى في قطاع غزة ما يرفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 3792 وفاة.

 

وذكرت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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