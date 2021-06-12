سلطنة عمان تهنئ دولة الإمارات بانتخابها عضوا في مجلس الأمن

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

هنأت سلطنة عمان دولة الإمارات العربية المتحدة بانتخابها عضوا في مجلس الأمن الدولي للفترة /2022-2023/.



ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الخارجية في سلطنة عمان قولها في بيان لها اليوم : " تعبر سلطنة عمان عن مساندتها لدولة الإمارات في مهامها تجاه قضايا الأمن و السلم الدوليين وبما يخدم في الوقت نفسه مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و القضايا العربية والإسلامية".