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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تهنئ دولة الإمارات بانتخابها عضوا في مجلس الأمن والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021
هنأت سلطنة عمان دولة الإمارات العربية المتحدة بانتخابها عضوا في مجلس الأمن الدولي للفترة /2022-2023/.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الخارجية في سلطنة عمان قولها في بيان لها اليوم : " تعبر سلطنة عمان عن مساندتها لدولة الإمارات في مهامها تجاه قضايا الأمن و السلم الدوليين وبما يخدم في الوقت نفسه مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و القضايا العربية والإسلامية".