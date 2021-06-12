"البرلمان العربي" يدعو إلى وضع إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة عمل الأطفال

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

دعا البرلمان العربي إلى وضع إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة عمل الأطفال في العالم العربي، لحمايتهم من المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها، وفاقمت منها جائحة " كورونا" التي لا يزال يعاني العالم أجمع من تداعياتها المختلفة.



وشدد البرلمان، في بيان أصدره اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف 12 يونيو من كل عام، على ضرورة أن تكون هذه الإستراتيجية متكاملة من جميع الجوانب، بحيث تأخذ هذه المشكلات المختلفة بعين الاعتبار .

وأوضح أن الدراسة الإقليمية التي أعدتها جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والمجلس العربي للطفولة والتنمية في هذا الشأن تحت عنوان /عمل الأطفال في الدول العربية/، وتم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يمكن أن تشكل نواة جادة للبدء في إعداد هذه الإستراتيجية المنشودة، وذلك لتنسيق وتوحيد جهود الدول العربية في مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد البرلمان العربي أن مواجهة مشكلة عمل الأطفال، تمثل إحدى القضايا الرئيسية التي يوليها اهتماما كبيرا في خطة عمله، لاسيما وأن الأطفال يمثلون اللبنة الرئيسية التي ينبني عليها مستقبل الأجيال القادمة، وهو ما يفرض إيلاء كل أشكال الاهتمام والدعم والرعاية لهم.

وفي هذا السياق، دعا البرلمان العربي الدول العربية إلى مراجعة وتحديث التشريعات القائمة التي تجرم عمل الأطفال، على نحو يجعلها متواكبة مع التطورات المختلفة التي شهدتها هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.