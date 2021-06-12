اليابان تخفض الحجر الصحي للقادمين من بعض الدول

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

فرضت اليابان على القادمين من مصر قضاء الأيام الستة الأولى من الحجر الصحي الذي مدته 14 يوماً في منشآت مخصصة للدولة لمنع انتشار متحور فيروس كورونا شديد العدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند ضمن سلسلة تغييرات لضبط الحدود تدخل حيز التنفيذ بعد غد.ولا يزال يتعين على جميع المسافرين الآخرين الخضوع لحجر ذاتي لمدة 14 يوماً بعد دخول اليابان حيث تواصل طوكيو خطوات لاحتواء العدوى.



وقالت الحكومة اليابانية إن المسافرين من لاتفيا وخمس ولايات أمريكية– كانساس، كنتاكي، ميسيسيبي، لويزيانا وواشنطن– سوف يخضعون للحجر الصحي في مرافق مخصصة لمدة ثلاثة أيام. وخفضت المدة المفروضة على المسافرين من بنغلاديش للبقاء في هذه المرافق من 10 أيام إلى ستة أيام. كما ستلغي شرط الإقامة في مرافق مخصصة لمدة ثلاثة أيام للمسافرين من فنلندا وبولندا وثلاث ولايات أمريكية- أوكلاهوما، كاليفورنيا ونبراسكا.