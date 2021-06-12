إصابة طفلين فلسطينيين بحروق في الوجه جراء رش يهودي لغاز «الفلفل» عليهما

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أصيب طفلان فلسطينيان اليوم بحروق في الوجه بعد قيام مستوطن يهودي برش غاز الفلفل الحارق على مركبتهما ، قرب مفرق “جورة العناب” بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن مستوطناً اعتدى على مركبات المقدسيين المارة عبر الشارع، ورشها بغاز الفلفل متعمداً، وأن الطفلين أصيبا أثناء توقفهما في المركبة مع والدهما قرب مفرق جورة العناب، قبل أن يلوذ المستوطن بالفرار.

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