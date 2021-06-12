شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وماكرون يؤكدان التزامهما بإصلاح النظام الضريبي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، اليوم على هامش قمة مجموعة السبع دول في لندن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على التزام البلدين بتعميق العلاقات الثنائية والتحالف عبر الأطلسي.

وجدد الجانبان التزامهما بإصلاح النظام الضريبي الدولي لمعالجة بعض أوجه عدم المساواة التي أوجدتها العولمة، وتحقيق نتائج طموحة في قمة COP26 في جلاسكو في نوفمبر المقبل.