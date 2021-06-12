شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يستهدف تصدير 700 مليون جرعة لقاح بنهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي يستهدف تصدير 700 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أسهم حتى الآن بثلاثة مليارات يورو لكوفاكس وهو البرنامج الذي تسانده منظمة الصحة العالمية لتقديم الجرعات للدول منخفضة الدخل وصدرت 350 مليون جرعة تمثل نصف إنتاجها.

وقالت فون دير لاين على "تويتر" من قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة: "هدفنا تصدير 700 مليون جرعة بحلول نهاية العام".