الجزائريون يدلون بأصواتهم فـي انتخابات برلمانية

الجزائر ـ رويترز: فتحت مراكز الاقتراع بالجزائر أبوابها أمس في انتخابات برلمانية تأمل المؤسسة الحاكمة أن تطوي صفحة عامين من الاضطرابات السياسية. ودعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى المشاركة في عملية التصويت.

وفي مركز اقتراع داخل مدرسة ابتدائية قرب مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بوسط الجزائر العاصمة كان ثلاثة من الشرطة يقفون للحراسة. وقبل دقائق من بدء التصويت كان خمسة ينتظرون في الخارج للإدلاء بأصواتهم.

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