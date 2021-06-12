واشنطن ـ رويترز: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تقديم 150 مليون دولار في شكل حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل أجهزة رادار مضادة للمدفعية ومعدات حرب إلكترونية وتكنولوجيا مضادة للطائرات المسيرة في تعزيز لكييف وسط توترات متصاعدة مع موسكو. وعلى الرغم من أن الكونجرس كان قد خصص هذه الأموال بالفعل إلا أن إعلان وزارة الدفاع يوضح بالتفصيل كيف سيوزع الجيش الأميركي المساعدة المخصصة لأوكرانيا قبل نهاية السنة المالية للحكومة الأميركية في سبتمبر.

كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منها تكنولوجيا مضادة للطائرات المسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.