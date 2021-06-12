الدفاع تكشف حقيقة سحب صلاحيات وزيرها

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة الدفاع، السبت، قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب صلاحيات وزيرها جمعة عناد المتعلقة بالمناصب الأمنية.



وقالت الوزارة في بيان، "انتشر في بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية خبر مفاده بان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قام بسحب صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمناصب الأمنية".

وأكدت وزارة الدفاع أن "هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم نشره بخصوصه مجرد شائعات سيتم مقاضاة مروجيها قانونياً".