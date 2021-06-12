اخبار العالم

الدفاع تكشف حقيقة سحب صلاحيات وزيرها

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الدفاع تكشف حقيقة سحب صلاحيات وزيرها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة الدفاع، السبت، قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب صلاحيات وزيرها جمعة عناد المتعلقة بالمناصب الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان، "انتشر في بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية خبر مفاده بان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قام بسحب صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمناصب الأمنية".

 

وأكدت وزارة الدفاع أن "هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم نشره بخصوصه مجرد شائعات سيتم مقاضاة مروجيها قانونياً".


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا