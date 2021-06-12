الكاظمي: ما زال أمام الناصرية الكثير من العمل لتستعيد عافيتها

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أنه ما زال أمام مدينة الناصرية التي وصفها بـ"الجريحة" الكثير من العمل لتستعيد عافيتها.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، "زرنا ذي قار التأريخ والأصالة اليوم، لافتتاح مشاريع متلكئة لسنوات، وأوفينا بوعدنا في إكمالها".

وأضاف "ما زال أمام الناصرية الجريحة الكثير من العمل، لتستعيد عافيتها بما تستحقه بتضامن أبنائها"، معرباً عن شكره "لأهالي ذي قار فخرنا وعزتنا وموطن الإباء والقيم العالية، مطالبكم المحقة مسؤولية وتنفيذها واجب".