للمرة الثانية.. تمديد جولة التفاوض بين الخرطوم والحلو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جنوب السودان التي تلعب دور الوسيط بين السودان والحركات المسلحة تمديد جولة التفاوض بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو يومين

تمديد جولة مفاوضات الخرطوم والحلو الحالية، هي الثانية، مع استمرار الخلافات في جولة المفاوضات الحالية التي كان مقرر انتهائها غدا الأحد، إلا أن الوساطة قررت استمرارها حتى الثلاثاء.



وقال رئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية توت قلواك، إنه"رغم إعلان الوساطة أن غدا الأحد نهاية جول التفاوض الحالية، إلا أن السلام أغلى، لذلك رأت الوساطة أن تُتيح الفرصة لوفدي الحكومة والحركة لمناقشة القضايا المختلف حولها لإيجاد المعالجات اللازمة لها".

وأضاف أن الوساطة رأت أن يكون الثلاثاء المقبل هو موعد نهائي لعملية التفاوض، في حال وصول الطرفين لاتفاق يُرضي الشعب السوداني، ويمهد الطريق نحو سلام شامل وعادل ومستدام في البلاد.

وتابع، توت، أن فريق الوساطة واصل مشاوراته مع وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية لحسم القضايا الخلافية بين الطرفين.

وترأس وفد الحكومة السودانية خلال المشاورات محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي، فيما قاد وفد الحركة الشعبية شمال، أمينها العام عمار آمون.

وأوضح رئيس فريق الوساطة أن اجتماع اليوم واصل مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين، مؤكداَ حدوث تقدم في بعض النقاط.

وقال :"وفد الحكومة قدم مقترحات بشأن بعض القضايا الخلافية، وأن وفد الحركة الشعبية شمال طلب يوم غدٍ الأحد مهلة لدراسة هذه المقترحات والرد عليها في جلسة التفاوض المباشرة التي ستعقد يوم الإثنين المقبل بفندق بالم آفريكا بجوبا".

والجمعة الماضية، أعلنت جنوب السودان وجود 19 نقطة خلافية في المفاوضات الجارية بين الخرطوم والحركة الشعبية "شمال" بجوبا.

ولم تفصح الوساطة يومها عن تفاصيل نقاط الخلاف بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو.

لكن مصادر قالت لـ"الخليج 365" إن نقاط الخلاف تتعلق بمطالب الحركة الشعبية بجعل الأربعاء يوم العطلة الأسبوعية الرسمية، بدلاً من الجمعة، بجانب مطالب حق تقرير المصير وعلمانية الدولة، ولا مركزية القضاء.